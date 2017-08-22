МЗС через теракти та стихійні лиха у світі розробило інструкції для подорожуючих українців

МЗС оприлюднило рекомендації громадянам України, які виїжджають за кордон, у зв’язку з високим рівнем терористичних загроз і стихійними лихами, що трапляються останнім часом у світі.

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, у зв’язку із загостренням безпекової ситуації через терористичні акти, що були вчинені останнім часом у країнах Європи, Азії та Африки, а також стихійними лихами (пожежами у Південній Європі, повенями в Азії) громадянам України, які планують подорожі за кордон, і тим, які вже перебувають за межами нашої держави, рекомендується дотримуватися заходів безпеки, уникати місць масових скупчень людей, неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країнах перебування, виконувати усі законні вимоги представників державних органів влади, рекомендації рятувальних служб і стежити за повідомленнями правоохоронних органів.

Громадянам України, які перебувають за кордоном, слід проявляти обережність та підвищену пильність, уникати місць проведення протестних акцій, масових зібрань, мітингів.

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У разі потрапляння у зону стихійного лиха доцільно дотримуватися вимог і рекомендацій рятувальних служб та правоохоронних органів.

Рекомендації щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях розміщені на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у розділі «Абетка безпеки»

Іноземні сервери з надзвичайних ситуацій та посилання на веб-сторінки рятувальних служб країн світу розміщені тут.

У випадку надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю, громадянам України необхідно невідкладно повідомляти про це місцеві правоохоронні органи, рятувальні служби, а також на «гарячу лінію» посольства або консульської установи країни перебування (контактна інформація розміщена на сайті «Поради подорожуючим від Консульської служби України» http://tripadvisor.mfa.gov.ua), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефона: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.