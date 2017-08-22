Ісламісти півроку готували теракти в Каталонії, не привертаючи уваги поліції - ЗМІ

Особи, які вчинили терористичні атаки в Барселоні та Камбрільсі, готувалися до них шість місяців. Протягом усього цього часу оі так і не привернули до себе уваги поліції, повідомляє DT.ua з посиланням на іспанське видання El Mundo.

Слідству вдалося з'ясувати, що ісламісти протягом півроку збиралися в певному місці. За цей час їм вдалося накопичити велику кількість балонів з вибухонебезпечними газами - бутаном і пропаном.

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Їх активність також не викликала підозр у місцевих жителів, які не зверталися до правоохоронних органів.

Як пояснив голова поліції Каталонії Хосе Луїс Траперо, правоохоронці не мали інформації про підтверджені зв'язки з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", щонайменше, восьми із 12 злочинців.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція застрелила. В результаті двох терактів в Іспанії загинули 15 людей, більше 130 отримали поранення.