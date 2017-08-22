У Дніпрі відзначають День пам'яті правоохоронців, загиблих під час виконання службових обов’язків

У Дніпрі відзначають День пам'яті загиблим при виконанні обов’язків поліцейським. Загалом, на Дніпропетровщині під час виконання службових обов'язків трагічно загинуло 95 працівників міліції. Про це повідомляє поліція у Facebook.

У складний для країни час правоохоронці Дніпропетровщини гідно несуть службу на Сході нашої країни для збереження територіальної цілісності України. З початку проведення антитерористичної операції загинуло 43 працівники поліції, ще 122 отримали поранення.

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Як відомо, за минулу добу в зоні АТО один військовий загинув та ще один був поранений.