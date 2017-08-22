Доба в АТО: бойовики активно обстрілюють Авдіївську промзону, один військовий загинув та ще один поранений

На Донбасі в районі проведення АТО минула доба завершилась певним загостренням обстановки. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook, зазначаючи, що після 18 години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій, використовуючи, здебільшого, міномети та гранатомети.

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Основне напруження й надалі зберігається на Донецькому напрямку.

"В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до опівночі, з різних напрямків, з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах. У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув. Крім того, ввечері бандити тричі з озброєння БМП та гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. А по шахті "Бутівка" упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів", - сказано у повідомленні.

У свою чергу на Луганському напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети у районі Кримського та Новотошківського. Також під ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів потрапили наші укріплення неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.

У штабі розповіли, що на Приморському напрямку бандити двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Водяного і один раз – на підступах до Широкиного.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, один – отримав поранення", - підсумували у прес-центрі АТО.