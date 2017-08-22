Україна звернеться за допомогою до NASA через Керченський міст

Україна підготувала міжнародно-правовий запит у Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) з надання допомоги в розслідуванні можливого порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського мосту, передає "Українська правда".

Як повідомив на прес-конференції начальник управління нагляду за кримінальними провадженнями прокуратури АР Крим Олександр Даракчі відповідний запит уже готовий.

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"На сьогоднішній день таке міжнародно-правове доручення вже готове. Я думаю, що в найближчі тижні воно буде направлено", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна звинуватила Росію в порушенні Конвенції ООН по морському праву через будівництво Керченського мосту. РФ всупереч Конвенції ООН з морського права встановлює обмеження для проходження суден через Керченську протоку.