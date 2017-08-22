Україна звинуватила Росію в порушенні Конвенції ООН з морського права через будівництво Керченського мосту

Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, перекривши Керченську протоку при будівництві моста на Кримський півострів. Про це йдеться в заяві Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінАТО).

"РФ всупереч Конвенції ООН з морського права встановлює обмеження для проходження суден через Керченську протоку. Так, висота арки буде мати обмеження у 33 метри над рівнем моря. Крім того, якщо раніше прохід Керченської протоки був дозволений суднам довжиною до 200 метрів, то тепер Російська Федерація заявляє про обмеження дозволеної довжини 160 метрів", - заявили в МінАТО.

Новими вимогами до габаритів суден, за інформацією Маріупольського порту, не відповідають щонайменше 144 кораблі, які заходили в порт протягом минулого року, що становить 23% від загальної кількості. Саме на ці судна припадає 43% вантажопереробки порту, зазначили в Мінато. "Встановлені обмеження призведуть до того, що в Маріупольський морський порт зможуть заходити тільки суду з порівняно меншою повною вантажопідйомністю (10 тис. тонн)", - підкреслили в міністерстві.

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Як зазначають у МінАТО це, в свою чергу, впливатиме на конкурентоспроможність порту, оскільки такими судами можна перевозити вантажі в межах Чорного і Середземного морів. "На інші континенти - Азію, Африку і американські країни перевезення здійснюється судами океанських класів. Оскільки більша за розміром судно дозволяє зменшити вартість морського перевезення в розрахунку на одну тонну вантажу", - пояснили в МінАТО.

У відомстві нагадали, що відповідно до ст. 44 Конвенції ООН по морському праву 1982 року, "держави, що межують з протоками, не повинні перешкоджати транзитному проходу і повинні відповідним чином оповіщати про будь-яку відому їм небезпеку для судноплавства в протоці або прольоту над протокою. Не повинно бути ніякого припинення транзитного проходу".

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму. Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу в Крим. Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року. Експерти скептично ставляться до цієї ідеї через великі економічні витрати і геологічні труднощі.