"Останній лицар": названий найбільш високооплачуваний актор

Американський актор Марк Уолберг названий найбільш високооплачуваним актором 2017 року за версією журналу Forbes. Повний список акторів опублікований на сайті журналу.

За рік Уолберг заробив 68 мільйонів доларів. Більшу частину суми артист отримав завдяки фільмам «Здрастуй, тату, Новий рік! 2» і «Трансформери: Останній лицар».

Друге місце зайняв Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля", який заробив на перезапусках «Рятувальників Малібу» і «Джуманджі», а також на серіалі «Футболісти» 65 мільйонів доларів.

Читайте такожДва українські фільми отримали нагороди на кінофестивалі в Локарно

На третьому місці опинився Він Дізель з 54,5 мільйона доларів. Доходи акторові принесли, зокрема, зйомки в восьмий частини «Форсажу» та третьому фільмі франшизи «Три ікси», а також озвучення персонажа Грута у сіквелі «Вартових Галактики».

У першу десятку також увійшли Адам Сендлер (50,5 мільйона доларів), Джекі Чан (49 мільйонів), Роберт Дауні-молодший (48 мільйонів), Том Круз (43 мільйони) і три боллівудських актора — Шахрукх Кхан (38 мільйонів), Салман Кхан (37 мільйонів) і Акшай Кумар (35,5 мільйона).

Як повідомляв УНІАН, виконавець ролі Джеймі Ланністера буде судитися з менеджером через гроші. Актор стверджує, що став жертвою обману.