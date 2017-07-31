Виконавець ролі Джеймі Ланністера буде судитися з менеджером через гроші

Датський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий по ролі Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", подав у суд на свого менеджера Джилл Літтман і звинуватив її в обмані. Актор підписав договір, згідно з яким зобов'язався виплачувати менеджеру 10% своїх гонорарів до закінчення зйомок в серіалі, повідомляє The Hollywood Reporter.

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Пізніше менеджер переконала знаменитість укласти офіційний договір. Літтман стверджує, що актор уклав з нею договір з доброї волі. Сам Вальдау каже, що його змусили підписати документ у 2011 році і продовжити його дію в 2014-у.

Літтман збирається заявити в суді, що контракт з актором був укладений, а потім продовжений у 2015 році з його ж ініціативи. Жінка запевняє, що виконавець обіцяв їй зазначену вище комісію до завершення його участі в зйомках «Гри престолів».

Раніше стало відомо, що виконавці головних ролей в популярному серіалі отримують по 2,5 млн доларів за кожен епізод сьомого і майбутнього восьмого сезонів серіалу. Костер-Вальдау також входить в число акторів з таким значним гонораром, тому між менеджером і зіркою серіалу виникли проблеми.