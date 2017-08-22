Мін'юст проводить розслідування через заяви про побиття арештантів в Одеському СІЗО

Міністерство юстиції України проводить службове розслідування у зв'язку із заявами про побиття арештантів Одеського СІЗО після вбивства жінки-інспектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив виконувач обов'язків начальника Південного регіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції Анатолій Ковтун.

«На сьогоднішній день Міністерство юстиції проводить службове розслідування за фактами, які були заявлені в ЗМІ, в Інтернеті і так далі. За фактом проведення службового розслідування будуть результати щодо керівництва СІЗО та його співробітників. На сьогоднішній день начальник СІЗО відсторонений від займаної посади на час проведення службового розслідування», - сказав Ковтун.

Він зазначив, що проводиться ретельна перевірка щодо співробітників СІЗО, які брали участь в обшуках, під час яких 18 серпня нібито було побито арештантів. Службове розслідування проводить група з Мін'юсту в складі 6 осіб.

Ковтун додав, що після трагедії, що сталася 17 серпня, відкрито кримінальні провадження як за фактом вбивства, так і два кримінальних провадження за фактами дій працівників СІЗО.

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«Зараз у СІЗО працює слідча група прокуратури Одеської області, два представники Генеральної прокуратури, два представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадські організації. Вони обійшли весь СІЗО, поспілкувалися з усіма арештантами. Скрізь був відкритий доступ», - заявив Ковтун.

Він також підкреслив, що в ході слідчих дій вилучено відеоматеріали з усіх 84-х зовнішніх і внутрішніх камер відеоспостереження, документи.

За даними Ковтуна, на даний час офіційні заяви про побиття від ув'язнених не надходили. У той же час, він підкреслив, що не може ні підтвердити, ні спростувати факт побиття, оскільки зараз проводиться розслідування.

«Чотири дні проводиться перевірка. Якщо факти будуть підтверджені і доведені, всі будуть покарані аж до звільнення з займаних посад», - підкреслив керівник управління.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора.

Поліція почала розслідування за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленуванні жінки-інспектора, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.

Начальника СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків.

Священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв у Facebook повідомив, що в СІЗО після вбивства жінки-інспектора, б'ють інших арештантів.

19 серпня співробітники прокуратури області спільно з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком провели перевірку дотримання прав ув'язнених в ізоляторі.

За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень).