"ЧасСказатиПравду": у Facebook набирає обертів флешмоб до річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа

У переддень підписання сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа мережею Facebook шириться флешмоб "ЧасСказатиПравду".

Нагадаємо, 23 серпня 1939 року був підписаний цей документ, за яким Гітлер і Сталін поділили Європу на так звані сфери впливу, розпочавши, тим самим, Другу світову війну.

Радянський Союз, а тепер Росія всіляко намагалися і намагаються сфальшувати правду про цей страшний день, подаючи підписання "договору про ненапад між Німеччиною та СРСР" як миролюбну домовленість.

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Та насправді за цим документом більшовики та нацисти дали одне одному карт-бланш на знищення цілих країн та націй, й лише згодом, через майже два роки, почали воювати між собою. Щоб нагадати про це російським пропагандистам, й розпочали флешмоб "ЧасСказатиПравду".

Щоб долучитися, потрібно лише перепостити відповідне зображення з хештегами #TheMomentOfTruth #ПораСказатьПравду #ПораСказатиПравду

Юзери соціальної мережі також пропонують один одному активно тегати сторінки російських ЗМІ у ФБ, особливо – передового інструмента агресивної англомовної російської пропаганди та брехні "Sputnik".