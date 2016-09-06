"Зрозуміти це неможливо": журналіст про нові "зважені" підручники історії в Росії (відео)

Російський журналіст, один з основних ведучих й оглядачів телеканалу "Дождь" Павло Лобков вивчив підручники і зробив висновки, йдеться у відео каналу.

Він, наприклад, взяв один схвалений підручник, в якому йдеться, що "Німеччина отримувала свободу дій у Польщі, СРСР — мирну передишку і можливість її використання для зміцнення обороноздатності".

І взагалі, як пишуть далі у підручнику, в 30-ті роки політика Радянського Союзу "вирізнялася прагматизмом і маневреністю", а протоколи Молотова-Ріббентропа були секретними.

А друга частина, за словами журналіста, починається з того, що "восени 1939 року Радянський Союз запропонував Естонії, Латвії і Литві укласти договори про взаємодопомогу".

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"Тривалий час радянське керівництво не визнавало радянської провини у загибелі полонених поляків", - прололжил аналізувати підручник Лобков.

"Ви запитаєте, якщо СРСР не нападав на Польщу, як могли з'явитися полонені поляки? Так, діти, йдіть й половіть покемонів. Це зрозуміти неможливо. Це треба запам'ятати", - іронізує журналіст.

Потім Лобков бере інший підручник, в якому пишуть: "Після закінчення періоду масових репресій Сталін не взяв провину на себе, а звинуватив співробітників НКВС у порушення законності".

Далі журналіст перейшов до читання третього підручника: "Вибори 2011 року в Держдуму підтвердили домінуюче становище Єдиної Росії". І далі: "У березні 2012 року Путін був обраний президентом втретє". Між цим нічого, звертає увагу оглядач, не було.

У наступному підручнику написано: "Численні мітинги і демонстрації, що пройшли в столиці та інших містах, свідчили про посилення політичної активності". А проти чого протестували, не зазначено.

Згадали у підручниках й про Крим: "На революційній хвилі виплеснувся й Кримський півострів, що поплив в іншому напрямку".