Українці вважають найбільшими проблемами у країні корупцію та війну на Донбасі - опитування (інфографіка)

Українці вважають найбільш важливими проблемами для країни корупцію серед державних чиновників, воєнний конфлікт на Донбасі, низький рівень промислового виробництва і безробіття. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research.

Так, 51% респондентів вважає найбільшою проблемою у країні корупцію серед держчиновників, 50% - воєнний конфлікт на Донбасі, на 29% - низький рівень промислового виробництва і безробіття.

При цьому найменше українців турбує питання надання російській мові статусу державної – лише 1% опитаних. Також не особливо хвилює українців відключення або можливість відключення комунальних ресурсів (води, газу, електрики) – 3%, а також затримки з виплатою зарплат чи пенсій – 5%.

Варто зазначити, що не настільки великий інтерес опитані у ході дослідження українці виявляли й до питань відносин з Росією і російської присутності в Криму – 10% і 7% відповідно.

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При цьому питання девальвації гривні вважають важливим 12% респондентів, а рівня злочинності в країні – 10%.

Опитування проводилося соціологічною групою GfK Ukraine від імені Center for Insights in Survey Research по всій Україні (за винятком окупованих територій Криму і Донбасу) з 9 червня по 7 липня 2017 року шляхом особистого опитування в будинках респондентів. В опитуванні взяли участь 2400 постійних жителів України віком від 18 років і старші, які мають право голосу.

Раніше результати опитування соцгрупи рейтинг свідчили про те, що у всіх регіонах України, кількість тих, хто вважає себе патріотом України, перевищує 75%: на Заході таких 88%, в Центрі – 84%, на Сході – 83%, на Півдні – 77%.