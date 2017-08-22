Понад 80% українців вважають себе патріотами – опитування

83% українців вважають себе патріотами своєї країни.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2017 року.

«За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2017 року в Україні, 83% опитаних зазначили, що вважають себе патріотами своєї країни. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року загальна кількість патріотично налаштованих громадян майже не змінилася. Лише 10% висловили протилежні міркування, ще 7% не змогли дати відповіді на це запитання», - йдеться в повідомленні,

Зазначається, що у всіх регіонах України, кількість тих, хто вважає себе патріотом України, перевищує 75%: на Заході таких 88%, у Центрі – 84%, на Сході – 83%, на Півдні – 77%.

Водночас у південних областях 18% опитаних заявили, що не можуть говорити про себе як про патріотів своєї країни. На Сході таких респондентів – 11%, у Центрі – 8%, на Заході – 5%. Чим старші респонденти, тим більше серед них тих, хто вважає себе патріотом.

«76% опитаних заявили, що якщо б сьогодні стояв би вибір, вони б підтримали проголошення незалежності України. Цей показник не змінився з 2014 року. Для порівняння - у 2013 таких опитаних було 61%», - зауважили соціологи.

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«Найбільше тих, хто підтримує проголошення незалежності України, на Заході (93%), у Центрі таких опитаних 76%, на Півдні – 66%, на Сході – 64%. Водночас в останніх двох макрорегіонах кількість тих, хто має протилежну думку, становить 21%-22%. Чим молодші респонденти та чим вищий рівень їхньої освіти, тим вищий серед них рівень підтримки проголошення незалежності України», - йдеться в матеріалах дослідження.

Соціологічне дослідження проводилося з 2 по 13 серпня 2017 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Аудиторія - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.