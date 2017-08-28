В Одеській області затримали іноземця з наркотиками і зброєю

У Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали іноземця, у якого вилучили зброю і наркотики.

Читайте такожЗатриманий в Одесі кримінальний авторитет "Гуга" планував провести сходку - поліціяЯк повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, наприкінці минулого тижня в порядку ст. 208 КПК України поліцейські затримали громадянина іншої держави, який зберігав наркотичні речовини з метою збуту.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річного іноземця, біля будинку в землі було виявлено схованку з коробкою, в якій було 300 г амфетаміну.

«Також виявлено чоловічу барсетку з електронними міні-вагами, поліетиленовими прозорими пакетиками, шприцами об'ємом 2 і 2,5 мл, дві ложечки, скляну колбу та інші пристосування. Крім того, в будинку вилучено пістолет і 30 набоїв різних калібрів, мобільні телефони», - повідомили в главку.

Вилучені предмети направлено на експертизу. Затриманий пояснив правоохоронцям, що наркотичну речовину він виготовляв не лише для власного вживання, а й з метою збуту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту").

Білгород-Дністровським міськрайсудом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває.