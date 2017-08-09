На Одесщині затримано молдаванина, який розшукується Інтерполом за торгівлю наркотиками

В Одеській області затримано молдаванина, який розшукується Інтерполом за торгівлю наркотиками. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 8 серпня прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали підозрюваного, який мав намір в'їхати в Україну, в пункті пропуску «Градениці».

Читайте такожУ Полтаві військовослужбовець ЗСУ постачав наркотики курсантам військового училища

Під час перевірки документів прикордонники виявили що 32-річний чоловік перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Як з'ясувалося, його вже півроку розшукують правоохоронні органи Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконний оборот наркотичних і психотропних речовин.

Громадянина Молдови передали представникам Нацполіції. Про затримання поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі. Двоє місцевих жителів отримували психотроп МДМА поштою і збували його у розважальних закладах регіону.