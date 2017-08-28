Постраждалий у ДТП з сином Шуфрича перебуває у свідомості та намагається спілкуватись - ЗМІ

Постраждалий у ДТП з Нестором Шуфричем-молодшим Олексій Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись. Як повідомляє ТСН, про це заявив батько постраждалого Віктор Мельниченко.

«На вигляд син слабкий, говорити не може, бо підключений до систем. Але на запитання реагує адекватно, спілкується знаками. Лікарі, які ним опікуються, кажуть, що динаміка покращення стану позитивна», - зазначив він.

За словами батька постраждалого, дізнаватись, куди зник син, йому довелося через його друзів в Інтернеті. Деякий час батьки не знали, що трапилося з хлопцем.

«Ми дізнались про подію пізно - десь за півдоби. Це й наша провина, звичайно, бо не взяли повних даних, де син перебуватиме, коли поїде до Києва. Через його друзів у Інтернеті знайшли його. Він тут перебував кілька днів з питань працевлаштування. Він закінчив аграрний університет за фахом меліоратор, але з багатьох причин не став працювати за спеціальністю. Він хотів влаштуватись баристою, він вже працював за цією професією вдома», - сказав чоловік.

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Зазначається, що з боку винуватця аварії «спілкування відбувається плідно». Після приїзду батька постраждалого проінформували про всі обставини події та лікування, а також запропонували перевезти Олексія до приватної клініки, на що чоловік погодився.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалий у ДТП чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями.