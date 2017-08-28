ДТП із сином Шуфрича: нардеп уперше прокоментував інцидент, через який перервав відпустку

Депутат Нестор Шуфрич вперше прокоментував ДТП за участю його сина. Політик був у відпустці, але після інформації про дорожньо-транспорту пригоду перервав її та повернувся в Київ, передає "Главком".

"Терміново прилетів у Київ. Переговорив з ізраїльськими лікарями. Є надія на порятунок Олексія (постраждалого в ДТП, - Ред.). Дай Бог йому здоров'я і сил. Зараз готуємо його до перевезення з державної лікарні в приватну клініку. Дасть Бог, наші лікарі та ізраїльські фахівці його врятують. Це головне. Все інше – другорядне", - заявив Шуфрич-старший.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці ДТП із сином Шуфрича (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Також у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю Шуфрича:

За останніми повідомленнями ЗМІ, потерпілий у ДТП перебуває у реанімації без свідомості.