СБУ заборонила вїзд двом іспанським журналістам через антиукраїнську діяльність

Служба безпеки видворила з України та заборонила в’їзд двом іспанським журналістам Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхеля Састре через їхню антиукраїнську діяльність.

Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Так це правда, їм (Антоніо Памплієгу і Мануелю Анхеля Састре – УНІАН) було заборонено в’їзд через їхню антиукраїнську діяльність в публікаціях. Жодних списків ми не вели та не ведемо", - заявила вона.

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Як повідомляло раніше видання El Mundo, Памплієгу і Састре видворили з України у п’ятницю після того, як протримали майже 20 годин в аеропорту Києва.

Стверджується, що іспанські журналісти у 2015 році були включені у чорний список громадян, які становлять загрозу нацбезпеці України. Через це на них поширювалася заборона в’їзду до України терміном до 5 років. Після рішучого протесту іспанського уряду Київ зняв санкції з європейських журналістів у травні 2016 року. За словами Памплієги, він надав українським прикордонникам копію відповідного указу, а також інші документи, включно з дозволом працювати в зоні АТО.

"З’ясувалося, що Служба безпеки України включила нас у другий список, разом з іншими 40 іменами. Нас розглядають як загрозу національній безпеці і нам заборонений в’їзд до України до 2020 року", - заявив Памплієга.