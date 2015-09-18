Порошенко виключив із санкційного списку 6 журналістів-міжнародників

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2015 року «Про внесення змін до додатка 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в указі.

Читайте такожУ Раді Європи піддали критиці санкції України проти журналістів-міжнародників

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено в'їзд в Україну.

17 вересня, єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган заявив, що «здивований та занепокоєний» з приводу запровадження Україною санкцій проти ряду іноземних журналістів.

Також сьогодні представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що санкції, введені Україною проти кількох десятків іноземних журналістів, є «серйозною загрозою» праву на вільний збір інформації, і закликала Порошенка виключити журналістів з «чорного списку».

Того ж дня РНБО підтримала пропозиції президента про зняття санкцій з окремих іноземних журналістів: Чічерова Антона (Велика Британія), Уеллс Емми (Велика Британія), Састре Мануель Ангель (Королівство Іспанія), Рутц Міхаель, (Федеративна Республіка Німеччина), Родрігєс Антоніо Хосе Памплієга (Королівство Іспанія) та Росенберг Стів (Велика Британія)".