У Росії вбили офіцерів кримської "Альфи", які зрадили Україну

28 серпня, за даними російських ЗМІ, на околиці Хасавюрта, в далекому російському Дагестані, місцеві партизани атакували групу спецназу ФСБ РФ. Два російських силовики були вбиті на місці.

Ними виявилися колишні співробітники спецпідрозділів СБУ, оголошені в Україні в розшук за дезертирство, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Серед них - підполковник Олександр Байбутлов, 01.11.77 р.н., із Севастополя, оголошений в Україні в розшук за дезертирство; а також підполковник Денис Ракицький, 06.08.77 р.н., із Севастополя, оголошений в Україні в розшук за дезертирство.

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"Обидва зрадники разом закінчили Севастопольський військово-морський інститут імені Нахімова, а в березні 2014-го проходили службу в Центрі спеціальних операцій СБУ в Севастополі. Ракицький був командиром групи у відділі, Байбутлов - був головним спеціалістом відділу", - йдеться в його повідомленні.

У березні 2014-го Ракицький і Байбутлов відмовилися виконувати накази командування, перейшли на бік ворога. У 2016-му в нагороду за зраду нагороджені медаллю МО РФ "За повернення Криму". Для перевірки лояльності й відданості окупантам їхній підрозділ, що перейшов до складу ФСБ РФ, почали постійно направляти для участі в каральних операціях в Чечню і Дагестан.

"І ось під час чергової каральної експедиції повстанці Дагестану зуміли атакувати й знищити зрадників України", - заявив Бутусов.

"Тепер ті кримчани, які тоді проміняли Батьківщину на подачки від ворога, стали "гарматним м'ясом", "русский мир" для цих зрадників обернувся "руською смертю", - підсумував журналіст.