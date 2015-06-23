Донецька міліція "засвітила" колишніх співробітників, які перейшли на бік "ДНР"

Про це повідомив голова ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

За його словами, після того, як жителі селища Жовтневе та Київського району вийшли на мітинг проти війни з вимогою припинити обстріли позицій ЗСУ з житлових кварталів міста, Микола Крюченко, нинішній заступник "міністра МВС ДНР", дав доручення співробітникам зовнішнього спостереження так званої "поліції ДНР" встановити особи протестували для подальшої розправи.

"Міліція Донецької області впізнала "спостерігачів". Це колишні наші співробітники обласного главку - зрадники, які порушили присягу, дану громадянам України", - написав Аброськін.

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Абраменко Ярослав, 1982 року народження, колишній старший оперуповноважений з особливо важливих справ, капітан міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у серпні 2014 року.

Дяченко Михайло, 1983 року народження, колишній старший оперуповноважений з особливо важливих справ, майор міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у вересні 2014 року.

Каннуников Денис, 1975 року народження, колишній заступник начальника відділу, майор міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у серпні 2014 року.

Лєснов Максим, 1982 року народження, колишній старший оперуповноважений з особливо важливих справ, капітан міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у червні 2014 року.

Коваленко Володимир, 1987 року народження, колишній старший оперуповноважений з особливо важливих справ, капітан міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у серпні 2014 року.

Ковтун Дмитро, 1980 року народження, колишній старший інспектор-черговий, майор міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у вересні 2014 року.

Дмитрюк Андрій, 1974 року народження, колишній начальник відділу (фото, відео), майор міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у вересні 2014 року.

Яловець Сергій, 1984 року народження, колишній заступник начальника відділу техніки (фото, відео), капітан міліції. Звільнений з органів внутрішніх справ у вересні 2014 року.

"Звертаюся до мирних жителів Донецька. Будьте уважні, за вами може стежити зовнішнє спостереження так званої поліції ДНР з метою подальшої розправи", - резюмував Аброськін.