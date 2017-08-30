ГПУ повідомила про підозру трьом службовцям Нацполіції у справі про перестрілку в Княжичах

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру трьом службовим особам Національної поліції України в рамках справи про перестрілку у селищі Княжичі Київської області, що сталася у грудні 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків, умисне вбивство двох і більше осіб та вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України трьом службовим особам Національної поліції України, якими організовано та забезпечено застосування 4 грудня 2016 року вогнепальної зброї у с. Княжичі Броварського району, внаслідок чого від кульових поранень загинули 4 співробітника поліції», - йдеться у повідомленні.

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До суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.