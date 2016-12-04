Трагедія у Княжичах: журналісти показали відео з місця події

На даний момент поліція оточила місце трагедії, повідомляє Еспресо.

Також, за словами очевидців, перестрілка сталася близько 05:00.

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Місцеві жителі, які почули постріли, відразу викликали правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.

У МВС відмовились давати коментарі, заявивши, що справою займатиметься Генпрокуратура.