Трагедія у Княжичах: журналісти показали відео з місця події
14:18, 04 грудня 2016Суспільство
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Журналісти показали відео з місця трагедії у Княжичах під Києвом, де загинули п’ятеро поліцейських.
Фото с места гибели пятерых полицейских под Киевом / facebook.com/anton.gerashchenko.7
На даний момент поліція оточила місце трагедії, повідомляє Еспресо.
Також, за словами очевидців, перестрілка сталася близько 05:00.
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Місцеві жителі, які почули постріли, відразу викликали правоохоронців.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.
У МВС відмовились давати коментарі, заявивши, що справою займатиметься Генпрокуратура.
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