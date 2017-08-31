Голова Закарпатської облради назвав війну на Донбасі громадянською - каже про обмовку (відео)

Секретар спілки ветеранів АТО Закарпаття Віталій Грегор пояснив, що екс-бійці прийшли до голови обласної ради Закарпаття Михайла Рівіса, бо їх не задовольнила відповідь на лист-звернення про покращення соціально-побутових умов потреб закарпатських бійців. За словами Грегора, відповіді на лист, який вони відправили в червні, не було дуже довго, згодом прийшла, але "технічна про співпрацю обласної ради з бійцями АТО", передає Громадське радіо.

"Прийшли, бо накипіло багато питань. Жодних пропозицій від обласної влади щодо покращення соціально-побутових умов потреб закарпатських бійців в цій відповіді не має, а фактично звіт про чинну програму "Турбота", — сказав секретар спілки "Ліга Ветеранів АТО та бойових дій "Карпатська Земля" Грегор.

Активіст зазначив, що голова обласної ради не залучає бійців АТО до державних заходів. Зокрема, до Дня прапора чи Незалежності.

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"Рівіс пообіцяв повторно розглянути, особисто зайнятися питаннями, які зазначенні у листі. 21 вересня буде сесія обласної ради, голова попросив письмово ще раз звернутись, бо він може забути. У контексті цієї розмови він сказав, що в Україні проходить громадянська війна", — додав секретар спілки ветеранів АТО.

Журналістам вдалось зв’язатись з головою обласної ради Закарпаття Михайлом Рівісом, він сказав, що обмовився.

"Це була обмовка. Я одразу після цього виправився", — сказав Рівіс.

Він зазначив, що 21 вересня на сесії розглянуть питання співпраці з ветеранами. І додав, що бійцям надали відповідь у повному обсязі про співпрацю обласної ради з учасниками бойових дій.

"Вони вважають, що це недостатня допомога. Наводять як приклад Львів, де бійцям допомагають більше. Але треба врахувати населеність і бюджет, який у три рази більший. Ми можемо діяти у межах власного", — сказав Рівіс.

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