Порошенко і Гройсман привітали одеситів з Днем міста
12:15, 02 вересня 2017Суспільство
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Президент і прем'єр побажали приморському місту миру і процвітання.
Вони побажали Одесі миру \ Фото УНІАН
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали одеситів з Днем міста. Відповідні дописи вони розмістили у Facebook.
Читайте такожВ Одесі відбувся фестиваль "Руде місто" (фоторепортаж, відео)«Щиро вітаю прекрасну Одесу з днем міста!», - написав президент.
«Вітаю перлину Чорного моря - красуню Одесу з Днем міста! Бажаю миру, щастя і процвітання!», - зазначив Гройсман.
Як відомо, Одеса була заснована 2 вересня 1794 року.
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