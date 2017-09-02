Порошенко і Гройсман привітали одеситів з Днем міста

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали одеситів з Днем міста. Відповідні дописи вони розмістили у Facebook.

Читайте такожВ Одесі відбувся фестиваль "Руде місто" (фоторепортаж, відео)«Щиро вітаю прекрасну Одесу з днем міста!», - написав президент.

«Вітаю перлину Чорного моря - красуню Одесу з Днем міста! Бажаю миру, щастя і процвітання!», - зазначив Гройсман.

Як відомо, Одеса була заснована 2 вересня 1794 року.