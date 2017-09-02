У поліції підтвердили факт викрадення бойовиками хлопця на пункті "Станиця Луганська"

У відділі комунікації поліції Луганської області підтвердили факт викрадення бойовиками хлопця на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Як повідомила у Facebook речниця обласного управління Нацполіції Тетяна Погукай, бойовики «ЛНР» незаконно позбавили волі 22-річного місцевого мешканця.

Читайте такожБойовики викрали молодого хлопця на пункті пропуску в Станиці – правозахисникиВона повідомила, що до поліції надійшла інформація з прокуратури Станично-Луганського району про те, що під час моніторингу Інтернету встановлено факт незаконного позбавлення волі 22-річного хлопця.

"Перевіркою даної інформації встановлено, що о 06.00 31 серпня 22-річний мешканець Станично-Луганського району перетнув лінію розмежування в пункті пропуску смт. Станиця Луганська та, знаходячись на непідконтрольній Україні території, був позбавлений волі бойовиками незаконних збройних формувань «ЛНР»", - заявила Погукай.

Інформацію про факт внесено до ЄРДР та кваліфіковано за ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"). Проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше інформаційний портал Харківської правозахисної групи поінформував про викрадення 31 серпня бойовиками на КПВВ «Станиця Луганська» Миколи Пєтухова, 1995 року народження.

Також правозахисники повідомили, що тиждень тому на КПВВ "Станиця Луганська" був викрадений молодий хлопець. Родичі повідомили тільки його ім’я - Олексій. Через три дні тіло молодої людини зі слідами насильницької смерті було знайдено біля одного з кафе в окупованому Луганську.