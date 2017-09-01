Доба в АТО: бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових

Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли позицій українських військових, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте такожБойовики з гранатометів обстріляли позиції сил АТО біля шахти Бутівка"Як і декілька попередніх днів, основна активність ворога зберігалась на Донецькому напрямку. Зокрема, майже 70% від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве", - зазначається в повідомленні.

Також у прес-центрі повідомили, що вчора після 18 години бойовики декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях у районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка, Зайцевого та Пісків.

На Луганському напрямку противники обстріляли з гранатомету наші укріплення біля Катеринівки.

На Приморському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 24 рази відкривали провокативний вогонь по позиціях сил АТО.

"За оперативними даними, наразі основні зусилля противника спрямовані на підтримання готовності резервів, прихованого управління військами, удосконалення фортифікаційного обладнання та проведення заходів бойової підготовки. Ознак підготовки до наступальних дій немає", - додали в прес-центрі.