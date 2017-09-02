У МВС Росії спростовують інформацію про проживання Януковича на дачі в Підмосков'ї

У прес-службі міністерства внутрішніх справ Росії заявили, що в будинку прийомів «Русичі» в підмосковній Баковці ніхто не проживав і не проживає, будівля використовується для прийому і обслуговування делегацій.

Читайте такожЯнукович живе у колишній підмосковній садибі Будьонного - журналісти (фото)

«Інформація, розміщена в деяких ЗМІ про проживання якихось осіб в заміському будинку відомства, не відповідає дійсності. Заміський будинок прийомів "Русичі" МВС Росії, що знаходиться в Московській області, використовується для проведення конференцій, засідань, симпозіумів, нарад, а також для прийому і обслуговування делегацій, в тому числі закордонних", - йдеться у відповіді МВС на запит РБК.

«Утримання і експлуатація даного об'єкта здійснюється у встановленому порядку. C 2012 р. по даний час на об'єкті постійно ніхто не проживав і не проживає», - додали у відомстві.

Напередодні ЗМІ повідомили, що екс-президент України Віктор Янукович живе на дачі в елітному підмосковному селищі Баковка. За даними видання, ця будівля є домом прийомів «Русичі» при МВС РФ.