Посол Японії дав Бубці урок української

Ще чого один привід в ці холодні дні з нетерпінням чекати весни. Відсьогодні в Національному ботанічному саду імені Гришка, що на Печерську, стало втричі більше сакур. Якщо раніше тут було лише п`ятнадцять дерев цього вигляду (черемха дрібнопільчата, Prunus serrulata ), то тепер їх сорок п`ять. І одну з них посадив кореспондент УНІАН, а ще одну не хтось інший, як Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Муцуо Мабучі.

Ідея збільшити кількість сакур виникла у керівництва одного з банків, керівником якого є легендарний атлет, неодноразовий чемпіон світу у стрибках з жердиною Сергій Бубка. Висадку дерев приурочили до днів української культури, що тривають в Японії з жовтня до кінця грудня. А взагалі про сакури в ботсаду мріяв ще один з його директорів Леонід Рубцов, легендарний ландшафтний дизайнер, якого тут згадують найтеплішими словами. Він і зробив тут гірський сад, де сьогодні були висаджені нові дерева. Характерно, що саджанці унікального сорту сакури “Канзас” були привезені до України не з Країни Висхідного Сонця, а з бельгійського розплідника “Альберт”.

Японський посол вразив тим, що залишив свій автомобіль біля входу до саду, а на місце акції дійшов пішки. Потім Муцуо Мабучи почав говорити вітальні слова. Це, напевно, були слова, які зазвичай кажуть всі японські посли при висадці сакур на чужій землі. Але головне, що говорив він їх українською. Посол збивався, помилявся, але із завзятістю самурая продовжував говорити українською. Найважче йому давалася вимова, хоча синтаксис був майже бездоганний. Було помітно, що його виступ – не заготівка, а осмислена промова. Це було тим більше зворушливо слухати, що сам організатор свята Сергій Бубка, президент Національного олімпійського комітету, Герой України, рідною мовою ані слова так і не промовив у вітальному слові.

Після церемоніальних уклонів почалося власне висаджування японських дерев бельгійського походження на українській землі. Дипломат і спортсмен узялися за лопати і почали працювати. Співробітники ботанічного саду кинули заклик:

- Хто з представників преси хоче висадити сакуру, приєднуйтеся. Поряд є таблички, на яких ви напишіть назву вашого ЗМІ, своє ім`я і прізвище. Залиште запис, все потім буде відображено в спеціальній стелі.

Журналісти кинулися увічнювати свої ЗМІ. Я з такої нагоди теж узяв одне дерево, вставив в ямку, обережно підгорнув до нього землю, полив і підписав: «Антон Зікора, УНІАН». Кажуть, зацвіте в травні, перед тим, як розпуститься бузок. А ще сказали, що квіточки уніанівська сакура пустить раніше, ніж листя. На це варто подивитися.

Антон Зікора