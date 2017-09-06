Власники авто на єврономерах заблокували вулицю Грушевського (відео)

Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського перед стінами Верховної Ради, вимагаючи змінити правила розмитнення автомобілів Про це повідомляє Еспресо.TV.

Автомобілі перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі аж до стін українського парламенту. Тут зібралися власники автомобілей з іноземною реєстрацією. Зокрема, видно автівки з литовськими, польськими та естонськими номерами.

Люди вимагають змінити правила розмитнення автомобілів, зробити їх більш доступними для населення. Водночас відомо, що сьогодні в парламенті депутати ніяких рішень ухвалювати не будуть, а лише працюватимуть у комітетах.

Очікується, що участь у сьогоднішній акції візьмуть 3700 авто, повідомляє 112 Україна.

"У столичному урядовому кварталі багато машин потерпають у заторах, власники авто з іноземними номерами біля ВР проводять акцію, гасло якої "За доступне розмитнення кожному українцю". Почали водії збиратися ще з ночі, кажуть, що заходи відбуватимуться на вул. Інститутській, Грушевського та Лютеранській", - повідомляє журналіст телеканалу "112 Україна".

Читайте такожВ Україні наростає протистояння між державою та власниками авто з іноземними номерами - ЗМІ

"Ми поспілкувалися із водіями, - вони очікують сьогодні на акцію прибуде 3700 авто. Напередодні ми поспілкувалися із Нацполіцією – до 8 вересня вони посилять заходи безпеки. 1800 представників Нацполіції та Нацгвардії будуть охороняти людей. Зараз тут чергує три патрулі", - додала кореспондент телеканалу.

Журналіст зазначила, що вулиця Грушевського перекрита від Європейської площі і до ВР. Тут пропускають поодинокі машини. Також обабіч по вулиці Грушевського люди припаркували машини із іноземною реєстрацією.

Як додає "Радіо Свобода", нині в Україні для її громадян неможлива реєстрація ввезених з-за кордону автомобілів, які не відповідають стандартові «Євро-5». Це означає неможливість реєстрації машин, старших від 2010 року (коли став діяти цей стандарт) – незалежно від їхнього технічного стану.

Власники автомобілів на «єврономерах» наводять такий приклад. У Львові активісти придбали старий «Запорожець» за 250 доларів, який у Польщі оцінили у 800 доларів. За переоформлення цієї машини на іноземну реєстрацію сплатили 250 доларів. В Україні ж розмитнити цей «Запорожець», старший від 2010 року, можна лише через суд, сплативши три тисячі доларів митних платежів.