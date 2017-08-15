Під Києвом обстріляли авто голови об'єднання власників машин на єврономерах (фото)
08:19, 15 серпня 2017Інциденти
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Автомобіль Ярошевича зі слідами обстрілу з травматичної зброї знайшли у полі під Білою Церквою.
Сам Ярошевич знаходиться в безпеці / facebook.com/Авто-Евро-Сила
Під Білою Церквою в Київській області невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича. Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.
Як повідомляється, автомобіль голови "Авто-Євро-Сила" Ярошевича зі слідами обстрілу з травматичної зброї знайшли у полі під Білою Церквою. На місці працювала поліція та слідчо-оперативна група.
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"В авто Ярошевича стріляли з "гуми", Олег живий і в безпеці. Слідчо-оперативна група поліції проводить розслідування", - зазначили в організації.
Раніше у Харкові невідомі обстріляли тролейбус.
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