Під Києвом обстріляли авто голови об'єднання власників машин на єврономерах (фото)

08:19, 15 серпня 2017
Інциденти
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Автомобіль Ярошевича зі слідами обстрілу з травматичної зброї знайшли у полі під Білою Церквою.

Місце перебування самого Ярошевича невідомо / facebook.com/Авто-Евро-Сила

Під Білою Церквою в Київській області невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича. Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.

Як повідомляється, автомобіль голови "Авто-Євро-Сила" Ярошевича зі слідами обстрілу з травматичної зброї знайшли у полі під Білою Церквою. На місці працювала поліція та слідчо-оперативна група.

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"В авто Ярошевича стріляли з "гуми", Олег живий і в безпеці. Слідчо-оперативна група поліції проводить розслідування", - зазначили в організації.

Раніше у Харкові невідомі обстріляли тролейбус.

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