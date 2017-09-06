Суд виніс вирок замовнику жорстокого вбивства своєї вівчарки в Харкові

Прокуратура не погодилася з рішенням суду і має намір подавати апеляцію. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Читайте такожУ Харкові судитимуть чоловіка за замовлення жорстокого вбивства своєї вівчарки"Прокуратура не згодна і готує апеляцію. Ми просимо максимальне покарання - 6 місяців арешту. Засідання по вбивству вівчарки (справа виконавця) призначено на 8 вересня", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в липні харків'янин - житель Новобаварского району - "найняв місцевого п'яницю для вбивства свого собаки і навіть видав йому знаряддя злочину - молоток. А в якості винагороди пообіцяв йому пляшку горілки". Виконавець тримав вівчарку за нашийник і бив по голові молотком. Жалібний писк собаки почула сусідка. Вона вийшла на вулицю і стала свідком вбивства тварини. Жінка зателефонувала в поліцію і зоозахисникам.

40-річному харків'янину, який замовив вбивство собаки, інкриміновано злочин за ч. 4 і 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу ("підбурювання і пособництво у знущанні над твариною"). 51-річному виконавцю - по 1 ч. ст. 299 Кримінального кодексу ("знущання над твариною").