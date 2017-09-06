На Житомирщині збільшується попит на обласну програму пільгового кредитування "Власний дім"

На Житомирщині на сьогоднішній день дедалі збільшується попит на обласну програму пільгового кредитування «Власний дім».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на слова голови ОДА Ігоря Гундича.

За його словами, тільки за перше півріччя 2017 року цією програмою скористалися 15 сімей, а за весь 2016 рік – 16 сімей.

«По тому, скільки людей приходить на комісію, скільки подають документи, я бачу, що попит на програму збільшується, і, відповідно, ми будемо звертатися із пропозицією до депутатів, щоб збільшити суму коштів, яка виділяється щороку на цю програму», – зазначає Гундич.

Отримати кредит для індивідуального будівництва житла на селі можна терміном від 20 до 30 років.

«Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування: граничного розміру кредиту в сумі 100 тис. грн для добудови, реконструкції будинку, придбання житла і 200 тис. грн для спорудження нового житлового будинку», - пояснили в облдержадміністрації.

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З переліком документів, необхідних для отримання кредиту, можна ознайомитись на сайті Житомирської ОДА. Також за детальною інформацією можна звернутися до «Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 12, каб. 510, 512 або за телефоном (0412) 42-16-06.

Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі працює в Україні із 2000 року. Головна умова надання пільгового кредиту – жити та працювати у сільській місцевості.

У 2016 році на Житомирщині за цією програмою кредитом скористалися 16 сімей на суму 1 млн 895 тис. грн.

За перше півріччя 2017 року програмою скористалися 15 сімей на суму 2 млн 590 тис. грн.