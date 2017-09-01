Гундич взяв участь у святі першого дзвоника у Ємільчинській загальноосвітній школі №1

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні взяв участь у святі першого дзвоника у Ємільчинській загальноосвітній школі №1.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9 ранку у селищі Ємільчине відбулися урочистості з нагоди свята першого дзвоника у Ємільчинській загальноосвітній школі №1.

Читайте такожНа Житомирщині цьогоріч до школи підуть майже 14 тисяч першокласниківЯк прозвучало на заході, ця школа є опорною і станом на 1 вересня тут навчається 410 учнів. До перших класів прийшло 48 дітей. Протягом 2016-2017 років у закладі проводилися ремонтні роботи з реконструкції будівлі школи на загальну суму у 8,6 млн грн за кошти Державного фонду реконструкції та розвитку, а також за кошти фонду соціально- економічного розвитку та районного бюджету.

“Житомирщина стовідсотково підготувалася до Дня знань, сьогодні ви бачите ультрасучасну школу, де якісно здійснено ремонт та реконструкцію, гарно оснащену ультрасучасною технікою”,- розповів журналістам Гундич.

Загалом же, за даними Житомирської ОДА, у Житомирській області у новому навчальному році функціонуватиме 1 тис. 459 навчальних закладів – 697 дошкільних закладів, 717 шкіл, 17 інтернатних закладів та 28 професійно-технічних закладів освіти. Крім цього, 4 школи області – Коростенський міський ліцей, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Житомира ім. І. Виговського, Новоград-Волинський колегіум, опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» – увійшли до 100 пілотних навчальних закладів України, де впроваджується новий освітній стандарт «Нова українська школа».

За словами заступника начальника управління освіти і науки ОДА Ольги Липовецької , на Житомирщині наразі дошкільною освітою охоплено 98,3 % дітей віком від 3 до 6 років – а це 45,9 тис. дітей у 697 дитячих садках. В області вже функціонує 30 опорних шкіл, з них 19 – в об’єднаних громадах, 11 – в районах. Крім цього, у кожній опорній школі планується створити медіатеку, для цього на оснащення опорних закладів в цьому році було розподілено понад 44 млн грн. Також підвезенням в області забезпечено 100% учнів та 84,9% педагогів сільської місцевості – у 2016 році придбано 22 шкільні автобуси на для 11 районів, у червні 2017 року ще придбано 12 шкільних автобусів для 4 громад та 7 районів. Всього парк шкільних автобусів у Житомирській області становить 254 одиниці.