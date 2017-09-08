На Миколаївщині міськрада планувала купити російських санкційних автобусів на мільйон

На Миколаївщині співробітники СБУ попередили закупівлю міською радою в одному із районних центрів автомобілів російського виробництва. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що у рамках програми «Шкільний автобус» чиновники оголосили тендер на закупівлю транспорту на мільйон сто тисяч гривень.

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«Обидва учасники торгів планували поставити автобуси російського виробника, який перебуває під санкціями згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони, введеними у дію Указом Президента України СБ України проінформувала керівництво міськради про виявлені факти, внаслідок чого тендерний комітет відхилив пропозиції учасників», - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко закликав уряд наступного року для підтримки національного книговидання збільшити видатки на закупівлю літератури для бібліотек.

«Впорядкували ввезення книжок із Росії, бо разом із достойними взірцями художньої та наукової літератури, на жаль, в Україну вливався потужний потік українофобської писанини та пропагандистського мотлоху. Таке рішення стало непоганим стимулом для вітчизняного книговидання, яке має всі шанси задовольнити попит українців на якісну літературу», - заявив він.