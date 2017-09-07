Україні вдалося впорядкувати ввезення книжок з Росії - Порошенко

Президент Петро Порошенко закликав уряд наступного року для підтримки національного книговидання збільшити видатки на закупівлю літератури для бібліотек.

Читайте такожРосійські соцмережі залишаються інструментами спецслужб РФ у неоголошеній війні - ПорошенкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Впорядкували ввезення книжок із Росії, бо разом із достойними взірцями художньої та наукової літератури, на жаль, в Україну вливався потужний потік українофобської писанини та пропагандистського мотлоху. Таке рішення стало непоганим стимулом для вітчизняного книговидання, яке має всі шанси задовольнити попит українців на якісну літературу», - заявив він.

«Я просив би уряд наступного року для підтримки національного книговидання збільшити видатки на закупівлю літератури для бібліотек. Крім того - знайти дієвий механізм, щоб контрабанда книжок не зводила нанівець зусилля ефект від стратегічно правильних рішень», - додав президент.