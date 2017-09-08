Прокуратура повідомила про підозру екс-ватажку бандформування, причетного до окупації Криму

Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру колишньому командиру незаконного збройного формування «ДНД «Рубеж».

Як йдеться в повідомленні на сайті Генпрокуратури, ватажка бандформування підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

«Так, зібраними слідчими Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією у м. Херсон) доказами доведено, що вказана особа у січні 2014 року створила на території АР Крим не передбачене законом збройне формування «Добровільна народна дружина «Рубеж» та у подальшому керувала ним», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожСуд окупантів продовжив арешт трьом "кримським диверсантам" до 8 листопада

У відомстві зазначили, що діяльність цієї організації була направлена на зміну меж території України та забезпечення проведення нелегітимного референдуму в АР Крим щодо від'єднання півострова від України та, як наслідок, окупації півострова Російською Федерацією.

Зокрема, члени цього незаконного збройного формування, під керівництвом зазначеної особи, вчиняли дії щодо блокування частин Збройних Сил України на півострові та захоплення військових кораблів ВМС України.

Одночасно до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою та отримано дозвіл на затримання та доставлення до суду підозрюваного для розгляду клопотання по суті.

У прокуратурі уточнили, що ватажку бандформування загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Ім’я підозрюваного відомство не називає.