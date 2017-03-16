Річниця кримського "референдуму": США пообіцяли не знімати санкції з РФ, поки півострів не повернуть Україні

Санкції проти Росії, які вводились через анексію Криму, збережуться до його деокупації. Про це йдеться в заяві виконуючого обов’язки речника Державного департаменту США Марка Тонера, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства США.

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«Крим є частиною України. Сполучені Штати знову засуджують російську окупацію Криму і закликають її негайно припинити», - підкреслюється в заяві

«Пов’язані з Кримом санкції будуть залишатися в силі, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - підкреслив представник Держдепу.

У відомстві нагадали, що три роки тому Росія захопила і окупувала Крим. «Росія тоді влаштувала незаконний референдум, на якому жителі Криму були змушені голосувати, в той час як добре озброєні іноземні війська окупували їхню землю», - йдеться в заяві.

«Сполучені Штати не визнають російський «референдум» від 16 березня 2014 року і спробу анексії Криму та триваюче порушення міжнародного права. Ми знову підтверджуємо свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслюють в Держдепі.

Зазначається, що впродовж останніх трьох років російська окупаційна "влада" в Криму проводила кампанію з придушення інакомислення.

У Держдепі заявляють, що спостерігачі за дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму задокументували факти насильницьких зникнень, позасудових страт, тортур і каральних психіатричних госпіталізацій.

«Кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти і незалежні журналісти піддавалися політично мотивованим переслідуванням і стикаються з поточними репресіями», - підкреслюють в США.

У Держдепі констатували, що російська окупаційна "влада" змусила закритись неурядові організації і незалежні засоби масової інформації і постійно відмовляє міжнародним спостерігачам у доступі на півострів.

«Ми закликаємо Росію припинити свої спроби придушити свободу слова, мирних зібрань, асоціацій і релігії», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти Росії.