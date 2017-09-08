За 25 років 54 українських військових загинуло в миротворчих місіях ООН

За період з 1992 року 42 тисячі українських військовослужбовців брали участь у миротворчих операціях під егідою Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє DW.

Україна вже 25 років бере активну участь у миротворчих місіях ООН. На даний момент 448 українських миротворців задіяні в дев'яти миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй – від Придністров'я до країн Африки.

Всього з 1992 року у складі миротворчих контингентів ООН побували 42 тисячі українських військових, 54 українця загинули.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.