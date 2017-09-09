ВМС України прийняли на озброєння два малих артилерійських катери

До Одеси сьогодні прибули два малих броньованих артилерійських катери, побудовані для Військово-морських сил України. Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС, судна були побудовані на ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (Київ).

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За інформацією командира бригади надводних кораблів капітана 2-го рангу Дмитра Глухова, плавання відбулося згідно графіку, виходу з ладу вузлів і механізмів не сталося, поставлені завдання виконані.

Перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Андрій Тарасов назвав прихід катерів значущою подією в історії українського флоту.

"Цієї осені ми очікуємо прибуття до місця постійного базування ще двох нових катерів, яким належить пройти державні випробування з подальшим включенням до складу ВМС ЗСУ. Нові катери у наших причалів - свідчення успішної реалізації Державної програми розвитку Збройних сил України", - підкреслив Тарасов.

У прес-центрі нагадали, що в 2016 році до складу ВМС були включені побудовані на вищезгаданому підприємстві малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Бердянськ".