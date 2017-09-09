У Житомирі до Дня міста провели фестиваль "Житомирська вежа"
У заході взяли участь юні художники, фотографи, майстри декоративно-прикладного мистецтва.
У Житомирі в рамках відзначення Дня міста сьогодні провели мистецько - патріотичний фестиваль "Житомирська вежа". Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.
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Йдеться про мистецько-патріотичний фестиваль талановитих дітей та молоді, присвячений Дню Житомира, який місто відзначає у ці вихідні.
"Благодійний фонд "Надія Є" спільно з партнерами втретє презентував мистецьке дійство на арт-майданчику біля історичної пам'ятки – водонапірної вежі та мистецького центру – Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера",- зазначають у міськраді.
У заході взяли участь юні художники, фотографи, майстри декоративно-прикладного мистецтва.
Також відбувся святковий концерт, де виступили кращі виконавці народної та естрадної пісні, віртуозні музиканти, хореографічні колективи та майстри художнього слова.