У Житомирі до Дня міста провели фестиваль "Житомирська вежа"

16:33, 09 вересня 2017
Суспільство
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У заході взяли участь юні художники, фотографи, майстри декоративно-прикладного мистецтва.

фото zt-rada.gov.ua

У Житомирі в рамках відзначення Дня міста сьогодні провели мистецько - патріотичний фестиваль "Житомирська вежа". Про це УНІАН повідомили у прес-службі  Житомирської міськради.

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Йдеться про мистецько-патріотичний фестиваль талановитих дітей та молоді, присвячений Дню Житомира, який місто відзначає у ці вихідні.

"Благодійний фонд "Надія Є" спільно з партнерами втретє презентував мистецьке дійство на арт-майданчику біля історичної пам'ятки – водонапірної вежі та мистецького центру – Житомирської обласної філармонії ім. С. Ріхтера",- зазначають у міськраді.

У заході взяли участь юні художники, фотографи, майстри декоративно-прикладного мистецтва.

Також відбувся святковий концерт, де виступили кращі виконавці народної та естрадної пісні, віртуозні музиканти, хореографічні колективи та майстри художнього слова.

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Теги: #Житомир фестиваль