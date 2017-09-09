Житомир сьогодні святкує День міста

Житомир, сьогодні, 9 вересня, святкує День міста. Як передає кореспондент УНІАН, в рамках рамках святкування 1133-ої річниці міста відбудеться виставка дитячих малюнків "Мій край - мій дім", фестиваль "GRILL CLUB AVIATIC OPEN AIR 2017", мистецько-патріотичний фестиваль "Житомирська вежа", святковий парад військових духових оркестрів Збройних Сил України та творчих колективів міста, гала-концерт зірок української естради та інші заходи.

Читайте такожУ центрі Житомира відкрили меморіальну дошку першому незалежному українському театру

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері в центрі Житомирі в рамках відзначення Дня міста відбулося велике театралізоване дійство «Культурна версія».

Позавчора в рамках святкування Дня міста у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відзначили переможців щорічного конкурсу-рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста». У 13 номінаціях експертна комісія визначила інтелектуалів, митців, науковців, бізнесменів, військових, спортсменів, які протягом року прославляли Житомир своїми вчинками та роботою.