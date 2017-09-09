В Одесі встановлено рекорд України з виконання вправи "планка"

У центрі Одеси сьогодні встановлено рекорд України з наймасовішого виконання вправи "планка" - в акції взяли участь 777 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє, зареєстрований новий Національний рекорд України – "одночасне масове виконання вправи "планка".

Присутні мали простояти в "планці" на прямих руках щонайменше 10 секунд.

Рекорд офіційно зареєстровано представником Книги рекордів України Дмитром Яїцьким.

"Ми впевнені, що цей спортивний рекорд стане знаковою точкою розвитку спорту в регіоні, і будь-які спортивні заходи в місті тепер супроводжуватиме удача, адже офіційна кількість учасників рекорду склала 777 осіб", - зазначив Яїцький.

Як повідомив УНІАН організатор заходу Віталій Гілевич, наймолодшому учаснику рекорду – 3 роки, найстаршому – 90 років. Участь міг прийняти будь-який зареєстрований бажаючий.