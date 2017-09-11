У Житомирському районі відкрили пам’ятник Героям України

Вчора, 10 вересня у селі Садки Житомирського району відкрили пам’ятник Героям України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у вчора урочисто відкрили пам’ятний знак «Героям, захисникам України». Відкриття приурочили до Дня села.

Читайте такожУ Житомирі до Дня міста провели фестиваль "Житомирська вежа"

Участь у відкритті пам'ятника взяли керівники Житомирського району, жителі села, молодь, духовенство та військовослужбовці. Учасники відкриття згадали загиблих в АТО на сході України та усіх борців за незалежність України хвилиною мовчання.

Пам'ятник у вигляді чорного гранітного тризубу на постаменті встановлено у центрі села.

За словами сільського голови села Садки Михайла Яромова, пам’ятник встановили за кошти місцевої громади.

Раніше у центрі Одеси відкрився новий підземний музей "Катакомба Кантакузена".