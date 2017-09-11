У Житомирському районі відкрили пам’ятник Героям України
Пам'ятник у вигляді чорного гранітного тризубу на постаменті встановлено у центрі села.
Вчора, 10 вересня у селі Садки Житомирського району відкрили пам’ятник Героям України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, у вчора урочисто відкрили пам’ятний знак «Героям, захисникам України». Відкриття приурочили до Дня села.
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Участь у відкритті пам'ятника взяли керівники Житомирського району, жителі села, молодь, духовенство та військовослужбовці. Учасники відкриття згадали загиблих в АТО на сході України та усіх борців за незалежність України хвилиною мовчання.
Пам'ятник у вигляді чорного гранітного тризубу на постаменті встановлено у центрі села.
За словами сільського голови села Садки Михайла Яромова, пам’ятник встановили за кошти місцевої громади.
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