У центрі Одеси відкрився новий підземний музей "Катакомба Кантакузена" (фото)

У центрі Одеси відкрився новий музей катакомб - «Катакомба Кантакузена».

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Як передає кореспондент УНІАН, у суботу, 2 вересня, з нагоди Дня міста в Одесі відбулася презентація 120-метрових підземних галерей і склепінь у центрі міста, на вулиці Буніна, 7. Було організовано безкоштовне відвідування для всіх бажаючих.

За словами фахівців Фонду вивчення і збереження спадщини Одеси «Пам'ять», це найстаріша зі збережених каменоломень Одеси.

Під час організації музею з неї вичистили 30 тонн сміття і ґрунту, проведено всі відповідні процедури, включаючи висновки профільних експертів.

Тепер «Катакомба Кантакузена» є пам'яткою національного значення.

Відзначається, що під час розчищення на глибині 10 метрів виявили шість культурних шарів. Саме стільки облаштували експозиційних залів. Перший - шахтна справа в Одесі (видобуток пиляного каменю), другий - історія катакомби, яка оповідає про князя Олександра Кантакузена - нащадка давнього візантійського роду, учасника грецького опору. Третій зал - цегляне виробництво в Одесі й околицях, четвертий - пічна справа, каміни, кахлі, майоліка, п'ятий - історія садиби графів Воронцових, шостий - загальна експозиція зі знахідок, які було знайдено в одеських катакомбах.

Довідка УНІАН. Одеські катакомби - грандіозний підземний лабіринт, розташований під Одесою і її околицями. Значна частина катакомб - колишні каменоломні, в яких видобували камінь-черепашник для будівництва Одеси. Протяжність одеських катакомб приблизно 2,5 тисячі кілометрів.