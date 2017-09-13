У Запоріжжі планують назвати вулицю на честь загиблого "кіборга"

Ініціативу депутата міськради В'ячеслава Зайцева про перейменування вулиці у Вознесенському районі Запоріжжя в честь Олександра Пивоварова підтримали на засіданні робочої групи з топоніміки, передає 112.ua.

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Зайцев, який також брав участь в боях за ДАП, звернувся до міськради з пропозицією перейменувати вул. Суворова в честь захисника ДАП Олександра Пивоварова, нагородженого орденом "За мужність" III ст.

26-річний боєць 79-1 бригади Олександр Пивоваров загинув 28 вересня 2014 року при штурмі Донецького аеропорту, коли російські танки прорвалися на злітну смугу і розстріляли БТР, в якому він знаходився із побратимами.

Проект рішення міськради про перейменування повинна підготувати Вознєсєнівська райадміністрація.