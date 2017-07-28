"Кіборг", який захищав Донецький аеропорт, став переможцем конкурсу до Верховного Суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила переможців конкурсу до Верховного суду. Серед переможців, окрім адвокати та правозахисників є і доброволець АТО. Про це повідомляє прес-центр Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Зазначається, що зі списку затверджених кандидатів лише 120 осіб стали переможцями конкурсу, серед яких суддя-доброволець, який захищав Донецький аеропорт.

«Серед переможців конкурсу ми бачимо професорів та викладачів вищих навчальних закладів, суддю-добровольця, який боронив Донецький аеропорт, правозахисників з досвідом роботи в Європейському суді з прав людини, адвокатів, які отримали освіту в провідних міжнародних університетах. Сподіваюсь, що вже незабаром, вони стануть новими обличчями українського правосуддя», – зазначив Голова ВККС Сергій Козьяков.

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Крім того зазначаєть, що під час оцінювання учасники конкурсу склали професійні та психологічні тести, пройшли перевірки Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції, Громадської ради доброчесності тощо, а сам конкурc розпочався 7 листопада 2016 року і для участі у ньому зареєструвалися 1436 особи, 846 осіб подали документи на участь, з яких до конкурсу було допущено 653, з них 625 – до проходження кваліфікаційного оцінювання.

«Прошу припинити мою участь у зазначеному конкурсі, оскільки я маю намір подати заяву про відставку», – зачитав голова комісії Сергій Козьяков заяву Романюка.

У момент, коли принесли заяву Ярослава Романюка, вже зачитували рейтинг кандидатів і було оголошено, що Романюк перебуває у ньому на 25-му місці із 724,5 балами.