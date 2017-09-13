В окупованому Росією Криму знову викрали людину

У селі Нижньогірське чоловіки у цивільному із закритими обличчями перелізли через паркан та вдерлись у будинок сім'ї Параламових. Влаштували обшук, вилучили книжку та ноутбук, а голову родини кримського татарина Рената Параламова забрали в невідомому напрямку, нічого не пояснивши родині.

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Як ідеться у сюжеті ТСН, кримськотатарські активісти побоюються, що його оголосять черговим екстремістом, бо Параламов вірний мусульманин, а ті хто відкрито сповідують іслам знаходяться під пильною увагою ФСБ РФ.

Брат викраденого Руслан Параламов заявив, що місцеві органи ФСБ ніякої інформації стосовно Рената не дають. Тож сім'я шукає його самостійно, але наразі ніякої іформації про його місцезнаходження немає.