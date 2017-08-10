Російські силовики заблокували вулицю в селі Новокленове в окупованому Криму

У селі Новокленове в Білогірському районі анексованого Криму сьогодні зранку озброєні російські силовики блокують одну з вулиць. Про це повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

Читайте такожЖурналіст розповів подробиці сьогоднішніх обшуків у кримських татар: приводом був анонімний лист«У селі Уч Козь (нині – Новокленове) Карасубазарського (нині – Білогірського) району Криму озброєні російські окупанти блокують одну з вулиць. Схоже, черговий обшук і чергове затримання», – написав на своїй сторінці в соцмережі Чубаров.

Жодних інших подробиць кримськотатарські активісти наразі не наводять, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про будь-які операції в Білогірському районі також поки не повідомляють.

Після російської анексії в Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».