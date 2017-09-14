ВРП розпочала розгляд кандидатів до оновленого Верховного суду

Вища рада правосуддя розпочала розгляд матеріалів щодо внесення подання президенту України про призначення суддів оновленого Верховного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні 17 членів ВРП.

Вони планують сьогодні розглянути 16 кандидатів, по 4 до кожного касаційного суду у складі Верховного суду: господарського, адміністративного, кримінального, цивільного.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Із 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії суддів, 30 отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

Згідно із законом, переможці цього конкурсу мають бути ще рекомендовані для призначення суддями ВРП, яка може не затвердити того чи іншого кандидата на підставі того, що він не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики або ж встановить, що при проходженні ним конкурсу було допущено процедурні порушення.